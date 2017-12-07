ІВАН КРЕЦУ: «Збільшення розміру пенсії у кожного пенсіонера індивідуальне»

Створено: Субота, 28 жовтня 2017

Все, що необхідно знати про пенсійну рефому — у нашому інтерв’ю з головним пенсійником району, начальником Глибоцького управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Іваном КРЕЦУ

— Іване Пентелейовичу, давайте розпочнемо нашу розмову із запитання, чи змінився пенсійний вік після реформи?

— Пенсійний вік не збільшено. Водночас, його поставили в залежність від факту наявності мінімально необхідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку. При наявності необхідного стажу реалізувати право на пенсію можна у пенсійному віці, який був встановлений до реформи. Тобто, 60 років, як для чоловіків, так і для жінок.

— Який же стаж необхідний для виходу на пенсію за віком?

— До 31 грудня нинішнього року особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. У період з 1 січня по 31 грудня 2018 року він збільшується до 25 років. Мінімальний стаж зростатиме і надалі з кожним роком і досягне максимуму у 2028 році — 35 років.

— Що ж робити, якщо у людини немає необхідного мінімального стажу?

— У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року необхідного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком матимуть особи, які досягли віку 63 років. Але і тут потрібен стаж щонайменше у 15 років. Поступово він зростатиме з кожним роком і вже у 2028 році, аби вийти на пенсію у 63 років, необхідно буде мінімум 25 років стажу. Починаючи з 1 січня 2019 року із п’ятнадцятирічним страховим стажем на пенсію зможуть вийти люди, яким виповнилось 65 років. Однак, і у цьому випадку необхідний стаж зростатиме поступово до 25 років у 2028-му.

— Доводилось чути, що страховий стаж можна докупити. Це правда чи міф?

— Справді, якщо для виходу на пенсію не вистачає страхового стажу, його можна докупити, але не більше, ніж за 5 років.

— Вже багато пенсіонерів отримали підвищену пенсію. Комусь підвищили більше, комусь — менше. Від чого це залежить?

— Слід сказати, що збільшення розміру пенсії у зв’язку з її осучасненням у кожного пенсіонера індивідуальне і визначається з урахуванням коєфіцієнта заробітку і тривалості страхового стажу кожного пенсіонера та року, коли йому призначили пенсію.

— Чи можете повідомити нам статистичні дані щодо того, наскільки була осучаснена пенсію пенсіонерів нашого району?

— Повних даних по нашому району ще немає. Проте, можу сказати, що у Чернівецькій області перерахунок пенсії зробили 93,6% пенсіонерам. 56% отримали підвищення від 100 до 1000 грн., 10% — від 1000 до 2000, 2% — більше 2000, а 30 % — до 140. Додам, що розмір перерахованих із 1 жовтня поточного року пенсій не може бути меншим за 1452 грн. для тих, хто має повний стаж, для решти — 1373 грн. На період до кінця 2017 року максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10740 грн.

— Наскільки мені відомо, після прийняття реформи, певні зміни відбулись і для працюючих пенсіонерів. Про що йде мова?

— Це дійсно так. З 1 жовтня цього року скасували обмеження у виплаті пенсій для працюючих пенсіонерів (85% призначеної пенсії) і відновлюється виплата пенсій працюючим пенсіонерам в повному обсязі.

— І наостанок підтвердіть, або спростуйте інформацію про те, що відтепер роки навчання у вищих навчальних закладах не будуть зараховуватись до стажу.

— Відтепер до стажу зараховується будь-яке стаціонарне навчання до 2004 року. — Дякую за змістовне інтерв’ю.

Розмовляв Георгій СЕМЕНЮК.