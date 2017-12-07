Ігри з часом. Стрілки слід перевести на годину назад

Створено: Субота, 28 жовтня 2017

Незважаючи на всі надії й обіцянки наших політиків, що цю процедуру скасують, ми все ж таки продовжуємо крутити стрілки годинника двічі на рік то вперед, то назад. Противники ігор зі стрілками скаржаться на недосипання, втому, зниження працездатності і погіршення біоритмів. Люди, консервативно налаштовані по відношенню до часу, люблять розповідати анекдот про корів, які з подивом дивляться на доярок, які прийшли доїти їх на годину пізніше звичайного.

ПЕРЕХІД на зимовий час у 2017 році відбудеться 29 жовтня, о 4 годині ранку. Стрілки слід перевести на годину назад.

Зараз понад 110 країн світу переходять на „літній” і „зимовий” час. Не робить цього в цілому 161 країна, серед яких Гвінея, В’єтнам, Алжир, Афганістан, Китай, Росія, Кенія та інші. Першим, кому прийшла в голову ідея потривожити час, був Бенджамін Франклін. Цей чоловік знаменитий не тільки тим, що його обличчя посміхається зі стодоларової купюри своїм щасливим власникам. Франклін вважав, що якщо „покрутити” час у період між 20 березня та 20 вересня, вдасться заощадити половину свічок, що використовуються протягом року. Якщо перевести це в гроші, виходило ― ні багато ні мало ― 96 мільйонів ліврів у розрахунку на 100 тисяч сімей. Ми просимо наших читачів завжди переводити годинник в потрібну сторону і зберігати свої біоритми в гармонії з навколишнім світом. Лариса ДУЩАК.