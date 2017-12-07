Директорське крісло поміняв на службу в поліції

Створено: Субота, 14 жовтня 2017

Одного березневого дня директор Привороцької ЗОШ Марін Шотропа зібрав своїх колег і повідомив, що покидає свою посаду. Ця новина застала зненацька привороцьких педагогів, які до цього навіть не здогадувались, що їхній багаторічний керівник збирається змінити професію. Проте, ще більшим було здивування, коли стало відомо, що Марін Георгійович планує спробувати свої сили в поліції.

Керувати школою почав у 25 років

— Про своє рішення, — розповідає М. Шотропа, — не сказав нікому заздалегідь. Працювати в поліції мріяв давно, однак усе не вдавалось втілити в життя свою дитячу мрію. Подумав, спробую ще один останній раз. І ось ця спроба стала вдалою. Звичайно, на такий крок, на який пішов Марін Шотропа, не кожен наважиться, надто, коли за плечима багатий досвід в сфері, яка мало що має спільного з правоохоронними структурами. На освітянській ниві він трудився досить довго: 12 років (з 2005-го до 15 березня 2017-го) був директором Привороцької ЗОШ, а до цього чимало років працював вчителем біології та хімії в Тарашанській школі. До речі, Марін Шотропа був першим директором Привороцької ЗОШ, який є вихідцем цього села. А очолив він школу у двадцятип’ятирічному віці, будучи чи не наймолодшим керівником навчального закладу не тільки у Чернівецькій області, а, можливо, і по всій України. З цього приводу мій співрозмовник навіть пригадує курйозний випадок: — Якось взяв участь у курсах для директорів. Зайшов у приміщення, де вони проходили, а хтось крикнув, що тут лише директори збираються. Довелось пояснювати, що я також один із них.

До нової професії адаптувався доволі швидко

Як зізнається Марін Георгійович, він не боїться нових викликів, а тому Директорське крісло поміняв на службу в поліції покинув директорське крісло заради служби в поліції. Аби потрапити сюди довелось пройти жорсткий відбір, який складався з 12 іспитів, які, у свою чергу, включали у себе по декілька етапів. Також потрібно було здати фізкультурні тести та пройти медичну комісію. Словом, легко не було. Однак, М. Шотропа з усім цим успішно впорався. З поміж великої кількості претендентів саме йому судилось одягнути поліцейську форму — таку омріяну для нього ще з дитячих літ. Кар’єру поліцейського пан Шотропа розпочав тримісячними курсами у Садгорі. Згодом пройшов місячне стажування у Головному управлінні Національної поліції у Чернівцях, а з 11 серпня нинішнього року обіймає посаду інспектора кадрового забезпечення Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції.— До нової професії, — зазначає він, — адаптувався доволі швидко і не шкодую, що зробив такий вибір. Назад не озираюсь, а дивлюсь тільки вперед. Наразі у поліції велика увага приділяється етиці, дисципліні, взаємодії правохоронців з населенням. Якщо чесно, я був приємно вражений тим, що побачив.

Георгій СЕМЕНЮК.