У Глибоцькому ліцеї планують створити сучасну лабораторію для екологічних досліджень

Створено: Четвер, 27 квітня 2017

Вже тривалий час Глибоцький ліцей тісно співпрацює з різноманітними громадськими організаціями з-за кордону у сфері освіти, екології, громадських ініціатив, гендерної політики тощо. Зокрема, вельми плідною є співпраця навчального закладу з Корпусом Миру США. Протягом останніх півтора року у ліцеї працює волонтер Корпусу Миру міс Ембер Вілхайт, разом з якою вчителі та дирекція розробили проект, який має гендерно-екологічний характер. Перший його напрямок — зацікавити дівчат займатися наукою, адже, як з’ясувалось, в Україні чоловіків-науковців набагато більше, ніж жінок. Другий напрямок стосується екології.



— Ми прагнемо, — розповідає директор Глибоцького ліцею Дмитро Глобак, — бути осередком знань і вмінь, щоб потім діти могли застосовувати це у своєму житті. Під час весняних канікул 30 дівчат першого дня, а наступного — 15 хлопців та 15 дівчат, пройшли два тренінги щодо гендерної рівності, лідерських якостей та бажання бути активним лідером. На тренінгах був тренер з Луцька.

Проект має умовну назву «Залиши після себе відбитки взуття, а не сміття». В його рамках учні отримали блокноти, ручки, наліпки. Також на території ліцею будуть розсташовані смітники для сортування сміття, тобто окремі баки для металу, пластмаси, скла. У класах будуть створені спеціальні приймачі для макулатури.

— Через дітей, — каже Дмитро Іванович, — ми сподіваємось достукатись і до дорослих, адже з кожним днем проблема сміття в нашій країні стає все більшою і більшою.

До проекту долучились три основні фінансові групи. Його загальний бюджет складає 162 тисяч гривень: 46 з них надані Глибоцькою об’єднаною територіальною громадою, як учасником співфінансування, 11 — Глибоцьким ліцеєм, а решта — від Корпусу Миру та навіть громадян США. За словами директора, за ці кошти здійснюватиметься навчання дітей, харчування, а основною метою є створення сучасної лабораторії, де ліцеїсти матимуть змогу робити різноманітні екологічні дослідження, такі як аналіз води, опадів, грунту, вимірювання шуму, радіації, освітлення. Також планується створити постійно діючий екологічний клуб з акцентом на отримання дівчатами екологічних знань та сприяння їхньої наукової діяльності.