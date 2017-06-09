Батьки на дві години можуть залишати дошкільнят у дитячій бібліотеці

Створено: Четвер, 27 квітня 2017

З понеділка по п’ятницю з 11:00 до 13:00 батьки можуть залишати свою дитину у районній бібліотеці для дітей, адже тут започаткували змістовний проект, який допоможе дошкільнятам розвивати свої здібності, а їхнім батькам додасть вільного часу.

Малятам у бібліотеці буде цікаво: вони братимуть участь у різних іграх, ознайомлюватимуться з навколишнім світом, засвоюватимуть елементарні математичні поняття, розвиватимуть здібності, мовну активність тощо.

— Суть проекту „Бібліоняня” у тому, що батьки мають можливість залишити свою дитину й піти на дві години вирішити свої справи. А головне — дитина у цей час розвивається. Бібліотекарі дітям читають, обговорюють з ними малюнки… тож, години проходять з користю, а здобуті знання стають у пригоді при підготовці до школи, — зазначила директор Глибоцької районної дитячої бібліотеки Марія Жижиян.



За словами директора ЦБС Ольги Ковальчук, відбувається постійний пошук нових форм бібліотечної роботи, і за допомогою цього проекту організатори хочуть більше залучити до бібліотек дітей та їхніх батьків.

Організатори сподіваються, що „Бібліоняня” буде успішною і вдячні спонсорам за співпрацю.