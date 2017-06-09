Україна має таланти з Глибоччини

Створено: Четвер, 27 квітня 2017

16 вихованців старшої групи студії бально-спортивного танцю „Gran-pri”, що діє при РБТД, стали учасниками VІІІ-го міжнародного конкурсу дитячої та юнацької творчості „Талант весни—2017”. Захід відбувся у Київській дитячій школі мистецтв Стефана Турчака.

Завдяки постановнику Кирилу Белькевичу та керівнику групи Анні Лупул (з Чернівців) наші діти дуже вдало представили два номера у номінації „Хореографія” та здобули гран-прі. Додому учасники повернулись з дипломом та кубком. Вже готуються виступати на наступних фестивалях у Тернополі, Львові та Одесі.