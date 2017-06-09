В Опришенах відкрили погруддя Штефана Великого

Створено: Четвер, 20 квітня 2017

У вівторок в Опришенах відбулося велике свято: в центрі села відкрили і освятили бюст легендарного Господаря Молдови Штефана Великого. Подія проходила на вулиці, яка носить ім‘я Воєводи. Автором бюста є покійний скульптор Дмитро Горшковський, родом з нашого району. Роботу він виконав кілька років тому, коли мешкав у Чернівцях. Родина митця подарувала опришенцям цей бюст.

Погруддя встановлено на землі, яка належить відомому в районі голові Асоціації фермерських господарств Іллі Безушку. Це була його мрія і вона здійснилася. Він фінансував і роботи, а посприяв йому в цьому друг і колега Василь Микитюк, фермер з Черепківки.



Відкрив свято сільський голова Микола Попович, який говорив про значущість цієї події для його рідного села. Директор місцевої школи, депутат райради Микола Боднарюк, історик за фахом, представив історичну довідку про зв’язки Штефана Великого з селом Опришени: «520 років тому, коли Молдовський Воєвода вів битви у Кодрах Кузьмина проти польської армії, яка намагалася окупувати молдовські землі, військовий табір Штефана Великого був розташований саме в Опришенах. Про це свідчать історичні документи».

Виступаючи перед присутніми, народний депутат України Григорій Тіміш зазначив, що «подія важлива й тим, що ми, румуни, маємо можливість шанувати своїх справжніх героїв і предків, адже донедавна ми славили часом вигаданих героїв вже неіснуючої держави, що вела політику денаціоналізації».

Зі святом та подією, яка відбулася, присутніх привітали також заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Ігор Богатирець, представник облради Михайло Герман, Генеральний консул Румунії в Чернівцях пані Елеонора Молдован, перший заступник голови Глибоцької райдержадміністрації Віталій Коломієць та заступник голови райради Віталій Гуменний, відомі уродженці села, письменники та лідери культурних товариств Дмитро Ковальчук та Василь Бику, гості з Румунії.

Група священиків освятила погруддя, а учні представили концерт.