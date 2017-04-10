Терпіти більше немає сил: батьки йорданештських учнів вдались до протестів

Створено: Понеділок, 10 квітня 2017

Вони не пустили своїх дітей до школи та поїхали шукати правди та підтримки у губернатора краю. Скільки триватиме акція протесту наразі невідомо.

Із ситуацією навколо Йорданештської школи, яка в буквальному сенсі слова розвалюється на очах, знайомі майже всі. Однак, попри це, відповідної реакції від обласної державної адміністрації, Кабінету міністрів, адміністрації Президента чи Верховної Ради немає. Незважаючи на те, що ситуація критична, вищі органи влади країни та краю не поспішають на допомогу йорданештським дітям. Чи то вони не розуміють всю критичність ситуації, чи то мають вирішувати важливіші питання — невідомо. А відтак, аби хоч якось звернути увагу вищих ешалонів влади до ситуації, яка склалась, батьки вдались до більш рішучих дій. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Глибоцької районної ради, головний редактор районної газети «Новий день» Микола Шапка, сьогодні, 10 квітня, класи Йорданештської школи №1 порожні. Батьки не дозволили дітям йти до школи і мають намір тримати їх вдома до позитивної реакції влади країни і краю щодо виділення коштів на завершення будівництва нової школи. Група батьків поїхала в Чернівці на прийом до губернатора Буковини Олександра Фищука.

«Сьогодні класи Йорданештської школи №1, яка в аварійному стані порожні. Батьки не дозволили дітям йти до школи і, за словами батьків, які повідомили мені про цей захід протесту, мають намір тримати дітей вдома до позитивної реакції влади країни і краю про виділення коштів на завершення будівництва нової школи. Вчителі на роботі, але не мають з ким спілкуватись крім між собою. Група батьків поїхала в Чернівці на прийом до губернатора Буковини Олександра Фищука. Скільки триватиме акція протесту наразі невідомо», — написав на своїй сторінці у Facebook М. Шапка.