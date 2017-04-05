Районна влада обурена ставленням центру до місцевих працівників пошти

Створено: Четвер, 23 березня 2017

Днями питання роботи поштового зв’язку було заслухане на розширеній нараді, яку провів голова райдержадміністрації Георгій Придій за участі голови районної ради Петра Панчука. Про діяльність поштових відділень нашого району інформувала начальник центрального відділення поштового зв’язку Глибоки Оксана Мазур.

Варто зазначити, що і наша традиційна пошта має чимало проблем. Насамперед, це кадрова проблема. Навряд чи сьогодні багато бажаючих працювати листоношею за кілька сотень гривень у місяць. При цьому відповідальність є, адже окрім газет, листоноші розносять пенсію. А це гроші людські у жінки на велосипеді! Цікаво й те, що у нас в районі лише один начальник пошти працює на повну ставку, двоє - на 0,9, а всі решта - на значно менше. Про комп’ютери й гадки немає. Все пишуть вручну. Крім того, сама Оксана Василівна ще й виконує обов’язки начальника відділення у Тарашанах, адже там немає людини, доїжджає з Глибоки і тимчасовий начальник у Йорданешти.



Довелося відповідати на запитання і заступнику директора Чернівецької дирекції ПАТ «Укрпошта» Миколі Климуку, який намагався виправдовувати роботу структури, але це складно зробити, коли результати очевидні. Голова райдержадміністрації Георгій Придій висловив своє обурення ставленням Києва до місцевих відділень пошти. «Складається враження, що столичне керівництво Укрпошти має на меті знищити місцеві відділення остаточно», - сказав голова РДА, а Петро Панчук підкреслив, що у найближчий час сесія районної ради звернеться до Уряду з приводу цього питання. І на завершення, посадовий оклад керівника ПАТ «Укрпошта» складає 333 тисячі гривень у місяць! Лише оклад! Цю суму начальник сільського відділення пошти, який працює на 0,6 ставки зможе заробити протягом 18 років.

Згідно електронної декларації керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський задекларував з основного місця роботи заробітню плату понад 7 млн. 300 тис. грн.

Для нас, газетярів, листоноші залишаються одними з кращих друзів, а для бідних пенсіонерів та хворих людей одними з найочікуваніших гостей.