Григорій Тіміш вимагає врятувати три загальноосвітні школи Чернівецької області

Створено: Четвер, 23 березня 2017

На початку поточного року народний депутат України Григорій Тіміш після зустрічі з віце-прем’єром Геннадієм Зубком та окремими керівниками громад Чернівецької області, склав список пріоритетних об’єктів, які мають фінансуватися у 2017 році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Буковинський парламентар, який представляє 203-ій виборчий округ, хоче отримати визнання Міністерством регіонального розвитку як пріоритетними об’єкти незавершеного будівництва Чернівецької області, що подавались на конкурс ще в 2015 році.

Під час брифінгу Верховної Ради, який відбувся на минулому тижні, Григорій Тіміш звернувся до органів влади всіх рівнів і наголосив на необхідності врятувати три загальноосвітні школи Чернівецької області. Народний депутат підкреслив, що подальше зволікання з будівництвом Йорданештської ЗОШ Глибоцького району, відсутність елементарних умов навчання і роботи в старих корпусах напівзруйнованої школи, може призвести до фатальних наслідків! Стара школа може в будь-який час розвалитись, тому Григорій Тіміш звернувся до прем’єра, Міністерства регіонального розвитку і обласної влади вжити термінових заходів для завершення будівництва нової школи в поточному році. Парламентар розказав, що навколо цієї школи відбуваються незрозумілі процеси в кулуарах і кабінетах Чернівецької ОДА, внаслідок яких ця школа отримала статус довгобуду. Григорій Тіміш додав, що робить все можливе для того, щоб посприяти завершенню будівництва нової школи, але чекає конструктивної позиції й від обласної влади.



Буковинський депутат також звернув увагу виконавчої влади на потребу в завершенні будівництва Рідківецької ЗОШ Новоселицького району. «Умови, в яких навчаються діти Рідківців, просто жахливі, будівництво варто завершити чим швидше», наголосив народний обранець.

Під час брифінгу Григорій Тіміш також зупинився на питанні будівництва навчального корпусу Тернавської школи Герцаївського району. Він зазначив, що у цей район інвестиції йдуть малими потугами, обласна влада часто обминає увагою цей район, який є дійсно депресивний і потребує фінансової допомоги. Тернавка є одним з найбільших населених пунктів Герцаївщини, але новий корпус школи будується досить повільно.

Григорій Тіміш додав, що Міністр освіти і науки Лілія Гриневич, незважаючи на його прохання і звернення керівників громад області, так і не поїхала у загадані три школи і обмежила свою поїздку відвідуванням обласного центру. «Насправді, найжахливіша ситуація у сфері освіти Чернівецької області – у сільській місцевості», наголосив депутат під час брифінгу Верховної Ради. «Надіюсь на здорове розуміння ситуації і вимагаю скорішого включення цих шкіл в перелік першочергових об’єктів Державного фонду регіонального розвитку на поточний рік», підкреслив Григорій Тіміш.

Варто зазначити, що список складений народним депутатом України і поданий до розгляду Міністерству регіонального розвитку включає будівництво ЗОШ І-ІІІ у с. Йорданешти Глибоцького району (очікуваний обсяг фінансування з Державного фонду регіонального розвитку – 9,652 млн.), добудову навчального корпусу Тернавського НВК Герцаївського району (3,80 млн.), добудову приміщень дитячого садка «Веселка» с. Валя Кузьмина Глибоцького району (3,7 млн.), реконструкцію ЗОШ І-ІІІ ст. та дитячого садка с. Кам’янка Глибоцького району (36,8 млн.), будівництво лікарської амбулаторії сімейної медицини у с. Грушівка Глибоцького району (2,53 млн) будівництво Рідківецької ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району (17 млн.), реконструкцію даху Новоселицького районного будинку культури (3,25 млн) та ін.