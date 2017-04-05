Карапчів — шашкова столиця Буковини

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Створено: Четвер, 23 березня 2017

У цьому селі, яке відоме своїми спортивними традиціями, відбувся чемпіонат Чернівецької області з шашок, а жителя цього населеного пункту обрано головою новоствореної обласної федерації шашок.

Карапчів привчив нас до того, що тут регулярно проводяться різноманітні турніри, рівень яких завжди є високим. Один з таких відбувся у неділю, 12 березня, і знову відзначився зі знаком «плюс». Мова йде про перший відкритий чемпіонат Чернівецької області з шашок, на старт якого вийшли 29 учасників, серед яких 2 майстри спорту, 6 кандидатів у майстри спорту та 3 першорозрядників. Представляли вони місто Чернівці, а також чотири райони: Глибоцький (Карапчів, Йорданешти, Просіка, Купка, Тереблече, Стерче, Кам’янка та Глибока), Сторожинецький (Тисівці, Красноїльськ та Нижні Петрівці), Кіцманський (м. Кіцмань) та Заставнівський (м. Заставна). Судив змагання єдиний у нашій області суддя національної категорії Георгій Мінтенко.
Чемпіонат відбувся за щвейцарською системою, а щоб уникнути зайвих розмов жеребкування провели за допомогою комп’ютера. Після дев’яти зіграних турів визначились і переможці. Отож, чемпіоном став Василь Паламарик з Чернівців, на другій сходинці розташувався Микола Гнатюк з Тисівців, а призову трійку замкнув ще один чернівчанин Ярослав Курелюк. Вони отримали грамоти і медалі від Карапчівської сільської ради та приватного підприємця, організатора турніру Миколи Ватаманеску.


Варто додати, що змагання були приурочені до 444-ї річниці від дня першої письмової згадки про село Карапчів, а приймав їх місцевий будинок культури (керівник Мірча Іонець), працівники якого долучились до того, аби учасники змагались у комфортних умовах.
До речі, перед початком чемпіонату відбулись збори прихильників шашок з Чернівецької області, під час яких було прийнято рішення про створення Чернівецької обласної федерації шашок. Одноголосно головою новоствореної федерації обрали нашого земляка, великого прихильника та підтримувача спорту Миколу Ватаманеску.

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