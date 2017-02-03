Для утримання пожежних команд Глибоцького району потрібен ще 1,2 млн грн.

Створено: Четвер, 02 лютого 2017

Іншим з ключових було питання фінансування пожежних команд Глибоцького району. Як зазначив голова райради Петро Панчук, для цього у нинішньому році необхідні 3,6 млн. грн., однак зараз не вистачає майже 1,2 млн. А тому вирішено внести зміни до відповідної програми, яка стосується фінансування пожежних команд. Зокрема, прийнято рішення, аби всі населені пункти взяли участь у забезпеченні пожежної безпеки нашого району у залежності від кількості домогосподарств.



Сільські голови запропонували, аби у фінансуванні пожежних команд взяли участь і сільськогосподарські підприємства, які орендують землі у нашому районі. Відтак була призначена зустріч з орендарями, адже, як було зазначено під час засідання, до них є ще чимало інших запитань.