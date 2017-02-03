Освітянам району не вистачає понад 19 млн. грн.

Створено: Четвер, 02 лютого 2017

У вівторок, 31 січня, у сесійній залі райради відбулось засідання Асоціації органів місцевого самоврядування, в якому взяли участь голова асоціації Михайло Сирбу, голови райради та райдержадміністрації Петро Панчук та Георгій Придій, народний депутат України Григорій Тіміш, сільські голови, керівники об’єднаних територіальних громад, а також очільники деяких установ району. Були розглянуті декілька важливих питань та прийняті ряд звернень до відповідних органів.



Одне з центральних питань, яке розглядалось на засіданні Асоціації органів місцевого самоврядування — дофінансування навчальних закладів. Як повідомив начальник управління освіти Василь Барарюк, на сьогоднішній день на зарплату та інші видатки в управління освіти не вистачає 19 млн. 94 тис. грн. Це пов’язано з тим, що мінімальну зарплату підняли, а фонд оплати праці залишився на тому ж рівні.

Якщо ці кошти не знайдуть, тоді освітяни зможуть «прожити» лише вісім місяців. Голова райдержадміністрації Георгій Придій слушно зауважив, що треба зробити все, аби після цього вчителі не прийшли з транспарантами до місцевих органів влади, які, як і освітяни, стали заручниками того, що підвищення передбачені, а коштів на це не має. І справді, місцевим органам влади не позаздриш. Скажімо, якщо взяти освітню галузь, то з цього року на плечі місцевого бюджету покладені дуже великі навантаження: опалення, технічний персонал, позашкілля, спорт, надбавки, харчування.

Який же вихід із ситуації, яка склалась? Під час засідання лунало чимало пропозицій, як зекономити кошти. Серед них — зменшення 20% надбавки за престижність професії, скорочення гурткової роботи, не заповнювати певні вакансії тощо. Однак, представники освіти доречно наголосили, що проведення таких змін серед навчального року є не дуже правильним. Водночас, при управлінні освіти буде створена робоча група, яка вивчить всі механізми економії.

Але вже тепер зрозуміло, що освітяни самостійно не знайдуть всі ці мільйони, а тому вони звернулись за допомогою, зокрема, і до народного депутата Григорія Тіміша, який пообіцяв посприяти.

За підсумками обговорення цього питання управлінню освіти доручили підготувати звернення до Кабміну, Верховної Ради України, Міносвіти та Мінфіну, а також надати пропозиції щодо економії коштів.