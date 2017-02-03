Австрія та ООН готові дати Глибоцькому району 20 тисяч євро для створення сільськогосподарського кооперативу

Створено: Четвер, 02 лютого 2017

У населених пунктах Глибоцького району з’явилась хороша можливість, аби створити сільськогосподарський кооператив на своїй території. Цей шанс їм надає Австрійська агенція розвитку та програма розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей», які готові взяти на себе 80 % потрібної суми, але це мають бути не більше 20 тисяч євро.

Решту має профінансувати українська сторона: не менше 10 % від вартості проекту покриваються за рахунок створеного кооперативу, а ще 10 % може забезпечити місцева влада.

Слід наголосити, що ця нагода є ексклюзивною для нашого району, тобто лише населені пункти з Глибоччини можуть взяти участь у конкурсі. Як розповіла координатор проекту у Чернівецькій області Наталія Белюкіна під час представлення цієї ініціативи, яке відбулось у вівторок, 31 січня, у сесійній залі Глибоцької райради, наш район був обраний невипадково. Деякий час він знаходився у резерві і ось нині настала його черга.



Заявки приймаються до 6 лютого, до 12:00. Їх можуть подавати лише голови сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад у паперовому та електронному вигляді (на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ). Оголошення результатів конкурсу відбудеться 16 лютого. Такі стислі терміни зумовлені тим, що до кінця року все має бути готово.

Також пані Наталія повідомила, що кооператив має бути не виробничим, а обслуговуючим, адже лише останні мають статус неприбуткових і міжнародні організації фінансують саме їх. Що ж до того, чим можуть займатись ці кооперативи, вона сказала, що це може бути обробка землі, молочарство і багато іншого. Ще одна важлива умова — у кооперативі має бути представлено щонайменше 50 % домогосподарств цільової групи. Тобто, якщо, наприклад, мова йде про розвиток молочарства, у кооперативі мають бути не менше 50 % домогосподарств, які вирощують велику рогату худобу.

Водночас, Наталія Василівна наголосила, що ці 20 тисяч євро можуть піти на придбання та встановлення обладнання для обробки землі чи переробки сільськогосподарської продукції, а також транспортних засобів та механізмів. Розглядається і можливість здійснення ремонту будівель і споруд, пов’язаних з сільгоспвиробництвом (ангари, теплиці). Але все це має бути передбачене у бізнес-плані.

На завершення зазначу, що Австрійська агенція розвитку та програма розвитку ООН працюють в Україні вже понад 8 років. За цей час були реалізовані ряд проектів і було б шкода, якщо наші населені пункти не скористаються цим унікальним шансом.