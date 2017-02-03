Черговий візит Григорія Тіміша на своєму окрузі

Створено: Четвер, 02 лютого 2017

Минулого тижня у Глибоцькому районі працював народний депутат України Григорій Тіміш. Мета візиту — побачити, як були освоєні і куди спрямували додаткові кошти, які за його сприянням у грудні 2016 року виділили з Державного бюджету для Глибоцького району.



Ця сума становить 1 млн. 800 тис. грн. Завдяки співпраці нардепа з керівництвом району, кошти були використані у повному обсязі. Зокрема, Глибоцький ліцей придбав звукову апаратуру на суму 199 тис., Глибоцька гімназія на таку ж суму — плазмові телевізори. Управління освіти купило 16 комп’ютерів для шкіл району. У деяких навчальних закладах (Димці, Привороках, Турятці, Опришенах) побував і Г. Тіміш та власноруч вручив техніку.

Також не залишились без уваги і сільські ради району, яким були виділені кошти для придбання основних засобів для функціонування та оргтехніки для потреб громади.

Освітяни, медичні працівники, сільські ради вдячні Григорію Івановичу за його увагу та фінансову допомогу.