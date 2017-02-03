У Глибоці Міхеїла Саакашвілі зустрів повний зал

Створено: Четвер, 02 лютого 2017

Люди такого рангу, як Міхеїл Саакашвілі давно не відвідували наш район та й взагалі вони є нечастими гостями у нас. Проте, час від часу подібні «високі» візити все ж трапляються і викликають вони, безперечно, чималий ажіотаж серед жителів Глибоччини.



Так було і у п’ятницю, 27 січня, коли відбулась зустріч колишнього президента Грузії та до недавніх пір губернатора Одещини з громадськістю нашого району. Хтось прийшов побачити Саакашвілі наживо, а дехто — ознайомитись зблизька з політичною програмою «Руху нових сил», ініціатором створення якого є пан Міхеїл. Та й, власне, хто знає, коли ще з’явиться нагода поспілкуватись віч-на-віч з такою вагомою політичною фігурою, яка відома своїми реформаторськими досягненнями. А, отже, не дивно, що наші земляки і не тільки «взяли штурмом» зал районного будинку культури, де й пройшла зустріч.

У Глибоку Міхеїл Саакашвілі приїхав разом з Романом Ванзуряком, який очолює команду «Руху нових сил» у Чернівецькій області. Перед цим він встиг зустрітись з підприємцями на Калинівському ринку, а також побувати у Герцаївському районі та у Червоній Діброві. Однак, незважаючи на це, у колишнього президента Грузії залишились сили і для спілкування з глибоцькою публікою, яка зустріла його оплесками. На початку зустрічі він зазначив, що кожного разу, коли приїжджає у наш чудовий край, відчуває захоплення, але водночас у нього є й інші, менш приємні враження, адже у нас є великий потенціал, який не використовується.

Виступаючи у Глибоці М. Саакашвілі приділив увагу у першу чергу тому, як добитися швидкого економічного росту в Україні. На думку політика, за певних умов, через двадцять років наша країна зможе увійти до 20-ти провідних економік світу. Однак, для цього необхідно виконати чимало кроків, про які він і розповів. Перший з них — розвиток сільського господарства, яке, за словами Саакашвілі, може дати мінімум вдвічі більше доходів, ніж тепер. Друге джерело економічного росту — державні підприємства. Також, як зазначив пан Міхеїл, вітчизняна економіка зможе піти вгору і за рахунок скорочення держапарату та подолання різноманітних бюрократичних процедур.

Потужним джерелом економічного росту є розвиток туризму. У цьому напрямку, на думку грузинського реформатора, у нашої країни є дуже великий потенціал. Україна може щорічно прийняти 30-40 млн. туристів, але для цього потрібні аеропорти, сучасні смуги, дороги та багато чого іншого, що зараз не робиться.

Ще один фактор росту — будівництво. Екс-президент Грузії наголосив, що нині в Україні будується втричі менше, аніж могло б. Одна з причин цього — бюрократія.

Дасть великий поштовх економіці і зниження податків.

— Податки треба зменшити, а не підвищувати. У Грузії ми знизили їх на 60 % і за рахунок цього бюджет країни виріс в 11 разів, адже люди почали платити, — сказав Саакашвілі.

Серед інших джерел росту — військове виробництво та використання скритих ресурсів у всіх секторах економіки.

Під час другої частини зустрічі присутні у залі мали можливість адресувати свої запитання Міхеїлу Саакашвілі. Запитань було немало і стосувалися вони багатьох болісних моментів, які відбуваються у нашій державі. Не обійшлось тут, щоправда, і без провокацій. Однак, провокативні запитання про війну у Грузії, дружбу між Трампом та Путіним, як то кажуть, не пройшли. Зал сприйняв їх свистом та криками «Ганьба!» на адресу того, хто їх поставив. Та й сам Міхеїл Саакашвілі попросив реагувати на все це спокійно і продовжив спілкуватися з людьми.

Загалом зустріч М. Саакашвілі з жителями нашого району пройшла на високому рівні і, мабуть, виправдала очікування присутніх. Тепер сподіваємось, що найближчим часом все сказане у Глибоці почне втілюватись у життя, адже від обіцянок ми вже давно втомились. Можливо, надія не така вже й велика, але вона все ж таки є. Принаймні, успішні реформи, реалізовані Саакашвілі у Грузії дають і нам привід для сподівань.