Під прикриттям ночі

Створено: Середа, 01 лютого 2017

Під прикриттям ночі

Воістину нічого святого у крадіїв, як мовиться, немає. Так, у ніч з 29 на 30 січня невідомі зловмисники проникли у церкву святого Іоанна Богослова села Просіки та викрали 11 ікон, 2 книги Євангелія та деякі інші речі церковного вжитку.

Цей факт внесено, згідно з ч.2 ст3 ККУ у єдиний реєстр кримінального провадження. Нашими співробітниками ведеться оперативне досудове розслідування, про результати якого додатково повідомимо читачів „Нового дня”.

Віталій Теутуляк,

начальник Глибоцького відділення поліції.