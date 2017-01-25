Любій доньці на день народження — виграв телефон у Йорданську лотерею
Включно до вівторка 17 січня у редакцію приходили передплатники „Нового дня” зі своїми квитанціями, аби заявити про участь у традиційному розіграші призів Йорданської лотереї. Учасників було 440. І ось розіграно 25 призів.
Щасливим володарем суперпризу — мобільного телефону Nokia з двома SIM-картами став Валентин Станіславович Куржій із Глибоки. Власне, квитанцію на розіграш принесла його донька Тетяна — учениця 6 класу Глибоцького ліцею. Дівчинка бере участь третій рік поспіль. А оскільки у неї ще й цими днями день народження, то батько мовив: — Перемога і приз належать любій доньці.
Решта виграшів розподілились таким чином:
1) Графин для Йорданської водиці — Панцир Г.І.
2) Ліхтарик — Чижемська Домка Василівна (с. Кам’янка)
3) Ваза для фруктів — Маслюк Настя Василівна (смт. Глибока)
4) Набір 6 салатниць — Лазоренко Дмитро Вікторович (с. Кам’янка)
5) Святковий кавовий сервіз „Троянда” — Максимюк Михайло (с. Михайлівка)
6) Ліхтарик — Цебер Михайло (с. Турятка)
7) Графин для Йорданської водиці — Іонуца В. П. (смт. Глибока)
8) Привітання від „Нового дня” — Копачук Ол.
9) Набір „Маша і Ведмідь” — Долинюк Т. Г. (с. Кам’янка)
10) Набір для кухні „Господиня” — Гурін Євгеній Валентинович
11) Графин для Йорданської водиці — Попеску Микола Ів. (с. Черепківці)
12) Електрочайник — Кирстюк Д. В. (смт. Глибока)
13) Привітання від „Нового дня” — Чудієвич Тетяна
14) Набір ножів — Панцир О. (смт. Глибока)
15) Графин для Йорданської водиці — Зеленівська В.А. (с. Черепківці)
16) Набір для кухні „Господиня” — Лупуляк Л.В. (смт. Глибока)
17) Ліхтарик — Величко Віра (Глибока)
18) Привітання від „Нового дня” — Равлюк Мирослава (смт. Глибока)
19) Графин для Йорданської водиці — Боднарюк Олена Г. (смт. Глибока)
20) Набір для кави — Борош Фелічія Вас. (Кам’янка)
21) Ваза для фруктів — Проданюк Г.В.
22) Набір „Маша і Ведмідь” — Бербеничук О.В. (смт.Глибока)
23) Графин для Йорданської водиці — Бужак А. (с. Тарашани)
24) Привітання від „Нового дня” — Леонтій М.М. (смт.Глибока)
Окремі присутні передплатники під час розіграшу свої призи отримали на місці. Решта виграшів їх володарі можуть забрати у редакції. Вітаємо переможців. Читайте „Новий день” — і вигравайте!