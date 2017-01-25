Любій доньці на день народження — виграв телефон у Йорданську лотерею

Створено: Четвер, 19 січня 2017

Включно до вівторка 17 січня у редакцію приходили передплатники „Нового дня” зі своїми квитанціями, аби заявити про участь у традиційному розіграші призів Йорданської лотереї. Учасників було 440. І ось розіграно 25 призів.

Щасливим володарем суперпризу — мобільного телефону Nokia з двома SIM-картами став Валентин Станіславович Куржій із Глибоки. Власне, квитанцію на розіграш принесла його донька Тетяна — учениця 6 класу Глибоцького ліцею. Дівчинка бере участь третій рік поспіль. А оскільки у неї ще й цими днями день народження, то батько мовив: — Перемога і приз належать любій доньці.

Решта виграшів розподілились таким чином:

1) Графин для Йорданської водиці — Панцир Г.І.

2) Ліхтарик — Чижемська Домка Василівна (с. Кам’янка)

3) Ваза для фруктів — Маслюк Настя Василівна (смт. Глибока)

4) Набір 6 салатниць — Лазоренко Дмитро Вікторович (с. Кам’янка)

5) Святковий кавовий сервіз „Троянда” — Максимюк Михайло (с. Михайлівка)

6) Ліхтарик — Цебер Михайло (с. Турятка)

7) Графин для Йорданської водиці — Іонуца В. П. (смт. Глибока)

8) Привітання від „Нового дня” — Копачук Ол.

9) Набір „Маша і Ведмідь” — Долинюк Т. Г. (с. Кам’янка)

10) Набір для кухні „Господиня” — Гурін Євгеній Валентинович

11) Графин для Йорданської водиці — Попеску Микола Ів. (с. Черепківці)

12) Електрочайник — Кирстюк Д. В. (смт. Глибока)

13) Привітання від „Нового дня” — Чудієвич Тетяна

14) Набір ножів — Панцир О. (смт. Глибока)

15) Графин для Йорданської водиці — Зеленівська В.А. (с. Черепківці)

16) Набір для кухні „Господиня” — Лупуляк Л.В. (смт. Глибока)

17) Ліхтарик — Величко Віра (Глибока)

18) Привітання від „Нового дня” — Равлюк Мирослава (смт. Глибока)

19) Графин для Йорданської водиці — Боднарюк Олена Г. (смт. Глибока)

20) Набір для кави — Борош Фелічія Вас. (Кам’янка)

21) Ваза для фруктів — Проданюк Г.В.

22) Набір „Маша і Ведмідь” — Бербеничук О.В. (смт.Глибока)

23) Графин для Йорданської водиці — Бужак А. (с. Тарашани)

24) Привітання від „Нового дня” — Леонтій М.М. (смт.Глибока)

Окремі присутні передплатники під час розіграшу свої призи отримали на місці. Решта виграшів їх володарі можуть забрати у редакції. Вітаємо переможців. Читайте „Новий день” — і вигравайте!