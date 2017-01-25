Зустріч освітян Глибоки з Григорієм Тімішем

Створено: Четвер, 19 січня 2017

Днями відбулась зустріч колективів глибоцьких ліцею, гімназії, дитячого садка з народним депутатом України Григорієм Тімішем. Високоповажний гість у кожному освітньому закладі відповів на ряд запитань про найбільш актуальні питання сьогодення: подальший розвиток Глибоччини, покращення якості життя громадян, належне функціонування та подальший розвиток освіти у районі. Зокрема, стурбовані педагоги проектом Закону „Про освіту”. Жодна з піднятих проблем не була залишена без відповіді. Заклади за рахунок субвенцій отримали подарунки: сучасну музичну апаратуру, плазмові телевізори, ноутбуки, дитячі шафи. Начальник управління освіти РДА Василь Барарюк, керівники навчальних закладів Дмитро Глобак, Юрій Блисенко, Олімпія Загудалова подякували народному депутату Григорію Тімішу за відчутну увагу до галузі освіти та результативне особисте сприяння якісному її функціонуванню. Як доповнили голови районної ради Петро Панчук та Глибоцької ОТГ Григорій Ванзуряк тільки перед Новим роком Глибоцький район отримав 1 млн. 870 тис. грн. фінансової підтримки.



Опісля народний депутат ознайомився з ходом робіт Центру ПМСД Глибоцької ОТГ, офіційне відкриття якого невдовзі очікується та Глибоцького районного центру первинної медико-санітарної допомоги і Глибоцької районної комунальної лікарні, які отримали державну субвенцію та закупили обладнання майже на 370 тис. грн.