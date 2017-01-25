Не обійшлося без жертв і потерпілих

Створено: Четвер, 19 січня 2017

12 січня близько 22.00 години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, яка мала місце на автодорозі М19 неподалік села Чагор Глибоцького району. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та встановила, що водій автомобіля марки «Мерседес 124» здійснював маневр обгону евакуатора, який їхав попереду, а на зустрічній смузі рухався «Мерседес Спрінтер». Водій «Мерседеса 124» не впорався з керуванням та допустив зіткнення із зустрічним транспортним засобом.

У результаті дорожньої аварії водій автомобіля «Мерседес 124» та троє пасажирів загинули на місці.

Водія та ще трьох осіб, які перебували у мікроавтобусі «Мерседеса Спрінтера» було госпіталізовано до лікарні Чернівців з численними тілесними ушкодженнями.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.

Слідчими у ході проведення досудового розслідування призначено низку експертиз з метою встановлення всіх обставин ДТП.

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Водночас 14 січня о 17 год. 50 хв., на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в у Глибоці на вул. Героїв Небесної Сотні, 118, сталась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій, керуючи автомобілем марки «Вольво» допустив зіткнення з автівкою марки «Фольцваген-Т4» та автомобілем марки «Шевроле», після чого не впоравшись з керуванням допустив наїзд на перешкоду. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 34-річний водій отримав тілесні ушкодження різного ступеня важкості, а пасажир автомобіля «Вольво» із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізований до лікарні м. Чернівці.



За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчим Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області розпочато та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.