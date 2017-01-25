Чагорці стали переможцями „Маланки-фест 2017”

Створено: Четвер, 19 січня 2017

У суботу на Василя у Чагрі відбувся районний фестиваль переберій. Понад 20 колективів-учасників з нашого та сусіднього Герцаївського району приїхали продемонструвати свою майстерність чи то у традиційній Маланці, чи то у сучасній Переберії. На місцевому стадіоні зібралась велика кількість прихильників новорічних традицій, яких привітали голова райдержадміністрації Георгій Придій, голова райради Петро Панчук, сільський голова Георгій Коблюк. Маланкарі отримали грошові нагороди, кубки і дипломи.



Наступного дня у Чернівцях відбувся VI фольклорно-етнографічний фестиваль „Маланка-Фест”. За час проведення захід встиг завоювати успіх як у його учасників, так і у городян та гостей міста, що приїхали подивитися на карнавал. Цьогоріч участь взяли 49 колективів не лише з Чернівецької області, а й Хмельниччини, Тернопільщини, Закарпаття, Івано-Франківщини. Крім цього, приїхали етнографічні колективи з Молдови і Румунії.

Перше місце фестивалю — маланка „Царі Єгипту” із села Чагор. Колектив отримав приз ― 50 тисяч гривень.

Щороку у селі Чагор автомайстри демонструють свою безмежну фантазію: вантажівки та легковики перетворюють на кораблі та поїзд. Шиють собі ексклюзивні костюми, переодягаються та тішать буковинців. Цього року захопились темою Древнього Єгипту. Створили макет піраміди Єгипетського Сфінкса: знизу металевий каркас, згори ― пінопласт та будівельна піна. Сфінкса повіз старенький ГАЗ, сама скульптура не важка, але габаритна ― майже десять метрів завдовжки. У кузові їхали й самі маланкарі, перевдягнені у єгипетських богів та царів. Костюми шили ексклюзивні для кожного окремо. Чаклували біля Сфінкса 11 маланкарів ― у вільний від роботи час. Ця ідея й посіла горде й почесне перше місце і запам’ятається усім надовго.