У Йорданештський будинок культури зійшлося понад півтисячі людей

Створено: Четвер, 19 січня 2017

Минулої неділі у Йорданештській парафії Святих Архангелів Михаїла та Гавриїла, в якій служить отець Марчел Ніцу, відбувся Вечір колядок. Його організували священики, які мешкають у цьому селі, а їх шестеро. У місцевому Будинку культури ім.Чиприяна Порумбеску прийшли почути чудових коляд понад 500 парафіян різного віку. А присутність молодого покоління в залі радувала особливо.



До присутніх звернувся сільський голова Георгій Лютик та священик Іоан Банилян, які повідомили про початок нового Фестивалю колядок сіл долини Сірету. З надзвичайно гарно прикрашеної сцени лунали коляди у виконанні місцевого чоловічого хору «Фіій Арбороасей», церковних хорів сіл Просіка, Петричанка, Привороки, Багринівка. Радували присутніх своїми колядами учні духовних семінарій – вихідці Йорданешт та навколишніх сіл, які приїхали у рідні села святкувати Різдво. Не залишились осторонь обидві місцеві школи. А про значимість коляд та їх походження розповів присутнім отець Костянтин Чоботар, настоятель Свято-Троїцької церкви села Багринівка, доля якого тісно пов’язана з селом Йорданешти і він користується тут неабиякою повагою. Сподіваємося, що наступні фестивалі будуть такими ж успішними як і перший.