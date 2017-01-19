Медіаландшафт Глибоччини — 2016: найбільше публікацій було на освітянську тему

Створено: Четвер, 12 січня 2017



Другою за кількістю публікацій стала тема „Органи державної влади та місцевого самоврядування”. Наступною популярністю користувались спорт і здоров’я, далі — культурне і, зокрема, бібліотечне життя району. Чимало йшлося про молодіжні події, зміни на селі…

Ще раз вітаємо наших читачів із новорічними святами! Божого благословення Вам і Вашим родинам, а нашу журналістську роботу характеризуємо словами із „Пісні журналістів” (1964 р.), написаної композитором Вано Мураделі на слова поета Олександра Левікова:

„Трое суток шагать, трое суток

не спать

Ради нескольких строчек в газете:

Если снова начать, я бы выбрал опять

Бесконечные хлопоты эти…”.