Медіаландшафт Глибоччини — 2016: найбільше публікацій було на освітянську тему
Створено: Четвер, 12 січня 2017
Другою за кількістю публікацій стала тема „Органи державної влади та місцевого самоврядування”. Наступною популярністю користувались спорт і здоров’я, далі — культурне і, зокрема, бібліотечне життя району. Чимало йшлося про молодіжні події, зміни на селі…
Ще раз вітаємо наших читачів із новорічними святами! Божого благословення Вам і Вашим родинам, а нашу журналістську роботу характеризуємо словами із „Пісні журналістів” (1964 р.), написаної композитором Вано Мураделі на слова поета Олександра Левікова:
„Трое суток шагать, трое суток
не спать
Ради нескольких строчек в газете:
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти…”.