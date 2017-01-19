Вдалий дебют тереблеченських таеквондистів

Створено: Четвер, 12 січня 2017



В атестації взяли участь і вихованці секції таеквон-до ITF з с. Теребече: Богдан Цимбал (учень 7-б класу Глибоцького ліцею), Василь Заєць (учень 5 класу Тереблеченської ЗОШ №1), Георгій Стратулат та Дмитро Мельничук (учні Тереблеченської ЗОШ №2). Для них цей виступ став дебютним на такому високому рівні. Незважаючи на хвилювання, хлопці показали високі практичні навички та теоретичні знання і, як наслідок, здобули свої перші кольорові пояси та сертифікати про отримання 9 купа (учнівський ступінь, відповідний білому поясу з жовтою стрічкою).

Варто сказати, що таеквон-до відносно молодий вид єдиноборств, який в Україні перебуває на шляху становлення та розвитку. Він допомагає дітям та дорослим підтримувати себе в ідеальній фізичній формі, за короткі терміни набути базових навичок самозахисту, а також відчути впевненість у собі. Головний принцип діяльності СК «Екстрим» : «Ми піклуємось про Ваших дітей».

Таблиця зимового чемпіонату Глибоцького району з міні-футболу сезону 2016 – 2017 року

Група А

Назва команди І В Н П М О

ФК «Кам’янка - 1» 3 2 0 1 19-9 6

ФК «Глибока – 2» 3 2 0 1 18-11 6

ФК «Везувій» Коровія 3 2 0 1 12-8 6

ФК «Ст. Вовчинець» 3 2 0 1 12-10 6

ФК «Чагор» 3 2 0 1 12-11 6

ФК «Стерче» 3 2 0 1 7-7 6

ФК «Поляна» 2 1 0 1 4-5 3

ФК «Привороки» 3 1 0 2 4-5 3

ФК «Димка» 2 0 0 2 5-8 0

ФК «Карапчів» 3 0 0 3 7-25 0

Група В

Назва команди І В Н П М О

ФК «Ардан» Йорданешти 3 2 1 0 12-9 7

ФК «Глибока - 1» 2 2 0 0 18-3 6

ФК «Купка» 3 2 0 1 11-10 6

ФК «Сучевени» 3 1 1 1 18-17 4

ФК «Горбівці» 3 1 1 1 7-8 4

ФК «Горби» Кам’янка - 3 2 1 0 1 10-7 3

ФК «Валя Кузьмина» 3 1 0 2 13-15 3

ФК «Кам’янка – 1М» 3 1 0 2 8-12 3

ФК «Тереблече» 2 1 0 1 10-18 3

ФК «Опришени» 3 1 0 2 13-18 3

ФК «Станівці» 3 0 1 2 7-10 1