Літа, літа — вже й за дев’яносто промайнули

Створено: Четвер, 05 січня 2017



— У сім’ї склалось непорушне правило, — розповідає син Ілля, — що на Різдво і Великдень, Храмове свято обов’язково всі сходимось до хати матері, бабусі та прабабусі. Звісно, не забуваємо про рідну і в будні дні.

Тим часом Домніка Мартинівна і досі сама порається по хаті, на подвір’ї, з весни і до осені не обминає також город. Про те, щоб мовчки сидіти, як кажуть на печі, і чути не хоче. Така вже селянська вдача, бо рік у рік рук докладала до роботи: і куховарила, і шила, і на полі колгоспному сапала — буряки і картоплю збирала. А ще, зрозуміло, і за дітьми дбайливо доглядала. До слова, серед них — два стоматологи, одна медсестра, а є й доктор медичних наук, професор у столиці Молдови — Кишиневі живе і працює і в університеті викладає. Цікаво, що лікарська професія найпопулярніша і між онуками, бо п’ятеро з них мають дипломи медичних вишів.

Дай-то, Боже, Домніко Мартинівно, аби здоров’я і добро дарували Вам ще многая літа.