Відбулась робоча зустріч Петра Панчука і Адріана Попою

Створено: П'ятниця, 28 жовтня 2016

На запрошення очільника румунського міста Сірет у вівторок відбулась робоча зустріч голови Глибоцької районної ради Петра Панчука та мера міста Сірет Адріана Попою, за участі керівника міжфракційної депутатської групи «Транскордонної та міжетнічної дружби» Глибоцької районної ради Миколи Шапки та радника мера міста Сірет Віорела Хаюри. Під час зустрічі обговорили деякі аспекти транскордонної співпраці. Зокрема йшлося про спільне звернення двох сусідніх рад, Глибоцької районної та Сіретської міської, до керівників відповідних вищестоящих структур двох держав, щодо покращення потоку руху через українсько-румунський кордон.

Також обговорили питання написання транскордонних проектів щодо розвитку інфраструктури в зоні контрольно-перепускних пунктів Порубне та Сірет. В центрі уваги робочої зустрічі була і співпраця у сфері освіти, медицини, культури та спорту, тощо.

Домовлено про зустріч робочих груп з обох сторін щодо підготовки прийняття спільних рішень рад, яке відбудеться на наступному тижні у Глибоці.