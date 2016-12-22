Почесний громадянин Глибоччини отримав нагороду

Створено: П'ятниця, 28 жовтня 2016

Під час урочистостей з нагоди Дня захисника України голова Глибоцької районної державної адміністрації Георгій Придій та голова районної ради Петро Панчук вручили найвищу нагороду району «Почесний громадянин Глибоччини» важкопораненому під час бойових дій, учаснику бойових дій в зоні АТО Герасимюку Юрію Семеновичу.



Відповідно до спільного розпорядження райдержадміністрації та районної ради керівники району також нагородили учасників антитерористичної операції, військовослужбовців, волонтерів району почесними медалями «Патріот України».

Хвилиною мовчання було вшановано всіх, хто боровся за свободу України в різні часи її історії.