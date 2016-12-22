Що нового у районі

Створено: П'ятниця, 28 жовтня 2016

Йорданешти

Як повідомив голова Йорданештської сільради Георгій Лютик, у селі відбулась традиційна благодійна акція зі збору продуктів. З ініціативи церкви та за допомогою місцевих жителів вдалось зібрати понад півтонни продукції (картопля, морква та інші необхідні харчі). Все зібране передали Йорданештським школам, Глибоцькій райлікарні, обласному будинку дитини та Чернівецькій єпархії. Головний лікар ЦРКЛ І. Шкробанець вдячний за допомогу і закликає долучитись до цієї доброї справи й інші села.

Кам’янка

Як інформує офіційний сайт Глибоцької райради, у цьому селі триває ремонт приміщень для додаткового корпусу ДНЗ. На даний момент тут проводять внутрішньо-оздоблювальні роботи.

Також у Кам’янці ремонтують дорогу на вулиці Лановій. Це відбувається з ініціативи секретаря місцевої сільської ради та активу села за кошти місцевої громади.

Опришени

Минулої суботи тут сталась дорожньо-транспортна пригода. Як повідомляє Інтернет-видання Weche.info, близько третьої години дня водій легковика «Mercedes-Benz» SLK 230 з болгарськими номерами не впорався із керуванням та влетів у дерево, що знаходилось на території заправної автостанції. Внаслідок зіткнення дерево впало. На щастя, водій автівки не постраждав завдяки подушкам безпеки. Як додає джерело згадане вище, посилаючись на слова очевидців, авто рухалось на високій швидкості мокрим асфальтом.

Тарашани

У Тарашанському лісі заблукала чернівецька сім’я. Троє дорослих 69-ти, 40-ка та 38-ми років разом з чотирирічною дитиною пішли в ліс за грибами і надалі зв’язок з ними обірвався. Грибників знайшли аж наступного дня. На пошуки родини задіяли більше 200 осіб: поліцейських, рятувальників, прикордонників, військових та місцевих жителів.

Як виявилось, потерпілі не могли самотужки знайти вихід з лісу, тому їм довелось розпалити багаття, залишитись там ночувати, де їх знайшла пошукова група.

Коровія

Як пише сайт місцевої ЗОШ, у школі реалізується Всеукраїнський проект «Я бачу, і мене бачать», який, починаючи з 2015 року, успішно запрацював у Київській, Львівській, Тернопільській, Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській та Волинській областях. Метою проекту є зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод серед учнів початкових класів сільських шкіл, що знаходяться поблизу автомобільних трас, а організатором виступає Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» за підтримки патрульної поліції України.

Днями до Коровії завітали представники-організатори акції на чолі з її координатором Ольгою Осовською. Патрульні поліцейські провели для учнів початкової школи лекцію, змоделювавши різноманітні дорожні ситуації. Також усім школярам 1-4 класів подарували світловідбивні наліпки. Проте, найбільше дітям сподобалося те, що їм дозволили спробувати себе в ролі справжніх поліцейських: поїздити в патрульній машині із увімкненими сиренами та зробити гучні оголошення через спеціальний пристрій.