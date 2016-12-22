Собі підняли. А про інших забули?

Створено: П'ятниця, 28 жовтня 2016

Зарплата депутатів Верховної Ради може збільшитись майже вдвічі. Рядові народні обранці зароблятимуть 36 тисяч гривень щомісячно, а голова Верховної Ради та його заступники на декілька тисяч більше. Це рішення парламентарі прийняли самостійно, втиснувши його у постанові про Держбюджет.

Для ремонту доріг — грошей не вистачає. Немає коштів і для харчування дітей, для будівництва шкіл та садочків. Словом, яку сферу не береш, коли мова заходить про фінанси, майже завжди можна почути ці «магічні» два слова: «Коштів немає». А ось, коли мова зайшла про власну кишеню, народні депутати України якимось чином знайшли гроші. При цьому і немалі, адже свій оклад вони збільшили вдвічі. А це у той час, коли простим смертним, якщо й піднімають зарплату, то «аж» на декілька десятків гривень.

Проте, вочевидь, народних обранців такий дисбаланс ніяк не бентежить. Як повідомляє Економічна правда, норма щодо збільшення майже вдвічі посадових окладів нардепів, міститься в ухваленому 20 жовтня Верховною Радою проекті постанови №5000-П «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік». Документ в цілому підтримали 230 народних обранців.



Крім інших пропозицій у постанові також міститься така норма: «Затвердити норми фінансового забезпечення діяльності народних депутатів України». Також документ скасовує усі інші попередні рішення Верховної Ради, які стосуються норм фінансового забезпечення парламентарів.

Виходячи із документу, посадовий оклад голови Верховної Ради збільшиться до 30 мінімальних заробітних плат (мінімальна зарплата в Україні становить 1450 гривень) — 43,5 тисячі гривень, а його заступників — до 40,6 тисяч гривень. Заробітна плата рядового народного депутата становитиме 25 мінімалок, що дорівнює 36,2 тис. грн.

Також згідно із документом для оплати праці помічників-консультантів, незалежно від їх кількості, народному депутату встановлюється загальний місячний фонд у межах 16 мінімальних заробітних плат — 23,2 тис. грн. Як додає Економічна правда, відповідні зміни набирають чинності з 1 листопада 2016 року.

Не треба забувати, що окрім заробітної плати народні депутати України отримають і різноманітні надбавки. Зокрема, як зазначає видання Українські новини, у вересні обранці отримали надбавки за інтенсивність праці загалом на 2,3 млн. грн.

А нам поки доводиться чекати і сподіватись, що слідом за депутатськими зарплатами підуть угору і наші, при цьому, бажано у тому ж подвійному розмірі. Наразі про наші заробітки нардепи «забули». Як думаєте, колись згадають?!

Багато народних депутатів вже виступили з коментарями стосовно підвищення власної зарплати.

Ось що з цього приводу написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат Григорій Тіміш: «… Допоки популісти будуть рвати

фуфайки на собі і мікрофони, розповідаючи, як правильно і кому перерозподілити кошти, я зі своїми помічниками будемо з зарплатні депутата Тіміша кожного місяця, після її збільшення, 70% адресно роздавати хворим діткам і соціально незахищеним сільським жителям. Кожного місяця прозвітую! Так, на мій погляд, буде більш ефективніше».