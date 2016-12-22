Горілку давали солдатам без обмежень…

Створено: П'ятниця, 28 жовтня 2016



У пам’яті Аркадія Петровича збереглись і ті епізоди, коли на початку прибуття в Угорщину їм, солдатам і сержантам, видавали практично без обмежень горілку, аби могли без остраху стріляти в мирних людей, які повстали і хотіли мати свободу у своїй країні, а не жити на колінах перед «старшим братом» зі Сходу.

— Якби там не було, — додає А. П. Козачук, — але я, попри всі накази командирів, стріляв не в людей, а в повітря. І так вчиняли багато з тих солдатів, котрі були поруч зі мною. Хоча доводилось бачити й інше (і тут співрозмовник робив паузу і важко зітхав), коли падали на землю підкошені кулями автоматів та снарядами танків угорці, а навколо вогонь нищив їхні оселі.

Звісно, таке не забувається. І Аркадій Петрович який проживає у рідному Карапчеві, дотепер без болю в душі говорити про пережите не може, хоча й пройшло відтоді вже 60 літ...